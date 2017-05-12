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В ОБСЄ попередили про ризик ескалації конфлікту на Донбасі

П'ятниця, 12 травня 2017, 14:41

Заступник голови моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг заявив, що зараз існує ризик подальшої ескалації конфлікту на Донбасі.

Про це він сказав у п'ятницю на брифінгу в Луганську, передає ЛІГА.net.

"На тлі застосування зброї невибіркової дії поряд з тактикою і позиціями сторін є ризик подальшої ескалації і поширення конфлікту", - підкреслив Хуг.

За словами першого заступника голови місії, через це в районах, де зараз відзначається відносне затишшя, достатньо однієї провокації, щоб виник осередок насильства.

Хуг назвав однією з причин ескалації близьке розташування позицій двох сторін.

"Найменша провокація може означати ескалацію", - підкреслив він.

В якості прикладу спостерігач розповів про ситуацію в районі Світлодарська.

"У вівторок ми побачили, що таке ескалація: за чотири години було понад 230 вибухів від артилерійського вогню", - додав Хуг.

Як повідомлялося, за перший тиждень травня на Донеччині загинув 1 цивільний, ще 19 постраждали.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОБСЄДонбасАТО
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