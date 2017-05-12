В ОБСЕ предупредили о риске эскалации конфликта на Донбассе
Замглавы мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что сейчас существует риск дальнейшей эскалации конфликта на Донбассе.
Об этом он сказал в пятницу на брифинге в Луганске, передает ЛІГА.net.
"На фоне применения оружия неизбирательного действия наряду с тактикой и позициями сторон есть риск дальнейшей эскалации и распространения конфликта", - подчеркнул Хуг.
По словам первого замглавы миссии, из-за этого в районах, где сейчас отмечается относительное затишье, достаточно одной провокации, чтобы возник очаг насилия.
Хуг назвал одной из причин эскалации близкое расположение позиций двух сторон.
"Наименьшая провокация может означать эскалацию", - подчеркнул он.
В качестве примера наблюдатель рассказал о ситуации в районе Светлодарска.
"Во вторник мы увидели, что такое эскалация: за четыре часа было более 230 взрывов от артиллерийского огня", - добавил Хуг.
Как сообщалось, за первую неделю мая на Донбассе погиб 1 гражданский, еще 19 пострадали.