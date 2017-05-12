Російський омбудсмен запевняє, що Сущенко задоволений умовами в СІЗО

Уповноважений з прав людини РФ Тетяна Москалькова заявляє, що український журналіст Роман Сущенко не скаржиться на умови утримання в російському СІЗО.

Про це йдеться у відповіді Москалькової на запит українського омбусдмена Валерії Лутковської.

"Під час бесіди Сущенко... скарг на умови утримання і претензій до адміністрації слідчого ізолятора не висловлював", - написано в документі, копію якого розмістила прес-служба Лутковської.

Зокрема, стверджує Москалькова, за час утримання в СІЗО журналісту надали 9 побачень, 8 з яких - з працівником консульського відділу посольства України в Росії і 1 - з дружиною.

Також, за її словами, Сущенко отримав всю кореспонденцію, що надходила йому, в тому числі з консульства України в Парижі й в Москві.

Крім того, йдеться в документі, журналіст інформагентства "Укрінформ" підтвердив отримання в січні чотирьох номерів українського тижневика "Дзеркало тижня".

Як відомо, 30 вересня 2016 року в порушення міжнародних правил Сущенка затримали в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня йому пред'явили звинувачення в шпигунстві, назвавши співробітником Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

На початку травня адвокат журналіста Марк Фейгін повідомив, що вони з підзахисним готуються до розгляду скарги на продовження арешту, який відбудеться 18 травня.

Українська правда