Российский омбудсмен уверяет, что Сущенко доволен условиями в СИЗО

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова заявляет, что украинский журналист Роман Сущенко не жалуется на условия содержания в российском СИЗО.

Об этом говорится в ответе Москальковой на запрос украинского омбусдмена Валерии Лутковской.

"В ходе беседы Сущенко... жалоб на условия содержания и претензий к администрации следственного изолятора не высказывал", - написано в документе, копию которого разместила пресс-служба Лутковской.

В частности, утверждает Москалькова, за время содержания в СИЗО журналисту предоставили 9 свиданий, 8 из которых - с сотрудником консульского отдела посольства Украины в России и 1 - с женой.

Также, по ее словам, Сущенко получил всю поступавшую ему корреспонденцию, в том числе из консульства Украины в Париже и в Москве.

Кроме того, говорится в документе, журналист информагентства "Укринформ" подтвердил получение в январе четырех номеров украинского еженедельника "Зеркало недели".

Как известно, 30 сентября 2016 года в нарушение международных правил Сущенко задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября ему предъявили обвинение в шпионаже, назвав сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В начале мая адвокат журналиста Марк Фейгин сообщил, что они с подзащитным готовятся к рассмотрению жалобы на продление ареста, которое состоится 18 мая.

Украинская правда