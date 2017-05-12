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Повертатися в ОРДЛО не хочуть кілька сотень людей зі списків на обмін

П'ятниця, 12 травня 2017, 17:37

Кілька сотень людей, які є у списках на обмін з бойовиками ОРДО/ОРЛО, не хочуть повертатися на неконтрольовані території.

Про це у Facebook написала прес-секретар Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Вона повідомила, що напередодні засідання Тристоронньої контактної групи і робочих підгруп в Мінську представник України в ТКГ Леонід Кучма зустрівся з Уповноваженею Верховної Ради з прав людини Валерією Лутковською та українськими представниками в робочих підгрупах.

Леонід Кучма заслухав попередній звіт про проведення процедури верифікації осіб, які вчинили злочини, але яких можна помилувати в рамках законодавства задля звільнення незаконно утримуваних на окупованих територіях українців. Мова йде про декілька сотень людей, які не бажають переходити на територію ОРДЛО.

Як повідомила Лутковська та керівник Об'єднаного центру зі звільнення заручників при СБУ Юрій Качанів, процедура верифікації осіб, які знаходяться в українських пенітенціарних установах, тривала з 28 квітня по 12 травня.

Робота проходила під координацією ОБСЄ, до групи, яка здійснювала процедуру верифікації, входили представники офісу Обмудсмена, СБУ, представники ОБСЄ, а також кілька жінок - матерів осіб.
Протягом цього часу група проводила верифікацію, проїхала понад 14 тисяч кілометрів, були в 19 регіонах України, а також у Києві, відвідали 37 пенітенціарних закладів.

Українська сторона очікує, що звіт за проведену верифікацію стане ключовим питанням гуманітарної підгрупи і Тристоронньої контактної групи в Мінську 15 травня.

На думку Леоніда Кучми, проведена верифікація повинна сприяти погодженню остаточних списків осіб, які мають бути звільнені і наблизити день звільнення.

Як повідомлялося в середу, 10 травня, на верифікацію на підконтрольні території Україні приїхали кілька матерів з ОРЛО.

В офісі українського омбудсмена очікують закінчення наступного тижня процесу верифікації громадян, які не хочуть повертатися на територію ОРДО/ОРЛО.

Теми: ОБСЄ
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