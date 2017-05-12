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Возвращаться в ОРДЛО не хотят несколько сотен человек из списков на обмен

Пятница, 12 мая 2017, 17:37

Несколько сотен человек, которые есть в списках на обмен с боевиками ОРДО/ОРЛО, не хотят возвращаться на неконтролируемые территории.

Об этом в Facebook написала пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Она сообщила, что накануне заседания Трехсторонней контактной группы и рабочих подгрупп в Минске представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма встретился с Уполномоченным Верховной Рады по правам человека Валерией Лутковской и украинскими представителями в рабочих подгруппах.

Леонид Кучма заслушал предварительный отчет о проведении процедуры верификации лиц, совершивших преступления, но которых можно помиловать в рамках законодательства ради освобождения незаконно удерживаемых на оккупированных территориях украинцев. Речь идет о нескольких сотнях человек, которые не желают перемещаться на территорию ОРДЛО.

Как сообщила Лутковская и руководитель Объединенного центра по освобождению заложников при СБУ Юрий Кочанов, процедура верификации лиц, которые находятся в украинских пенитенциарных учреждениях, продолжалась с 28 апреля по 12 мая.

Работа проходила под координацией ОБСЕ, в группу, которая осуществляла процедуру верификации, входили представители офиса Обмудсмена, СБУ, представители ОБСЕ, а также несколько женщин - матерей лиц.

На протяжении этого времени группа проводила верификацию, проехала более 14 тысяч километров, были в 19 регионах Украины, а также в Киеве, посетили 37 пенитенциарных заведений.

Украинская сторона ожидает, что отчет по проведенной верификации станет ключевым вопросом гуманитарной подгруппы и Трехсторонней контактной группы в Минске 15 мая.

По мнению Леонида Кучмы, проведенная верификация должна способствовать согласованию окончательных списков лиц, которые должны быть освобождены и приблизить день освобождения.

Как сообщалось в среду, 10 мая, на верификацию на подконтрольные Украине территории приехали несколько матерей с ОРЛО.

В офисе украинского омбудсмена ожидают окончания на следующей неделе процесса верификации граждан, которые не хотят возвращаться на территорию ОРДО/ОРЛО.

Темы: ОБСЕ
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