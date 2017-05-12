Німеччина назвала порушенням мінських домовленостей паради в ОРДЛО

В уряді Німеччини вважають, що паради з нагоди 9 травня в ОРДЛО порушують Мінські домовленості та несуть загрозу населенню.



Про це відповів федеральний уряд після запиту Укрінформу з проханням прокоментувати паради, що відбулися з нагоди Дня перемоги в непідконтрольних Україні Донецьку і Луганську.

"Федеральний уряд було проінформовано про вищезгадані паради. Звичайно, це люди в так званих "народних республіках" вільні в тому, щоб відзначити закінчення Другої світової війни. Проте Місія ОБСЄ зафіксувала на цих парадах в Луганську і Донецьку присутність важкої зброї, що є порушенням Мінських угод і загрозою для населення. Ця думка ОБСЄ і також думка федерального уряду", - зазначив представник уряду.

Як відомо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні зафіксувала в ОРДЛО важку воєнну техніку та використання дітей у парадах 9 травня.