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Німеччина назвала порушенням мінських домовленостей паради в ОРДЛО

П'ятниця, 12 травня 2017, 18:32

В уряді Німеччини вважають, що паради з нагоди 9 травня в ОРДЛО порушують Мінські домовленості та несуть загрозу населенню.

Про це відповів федеральний уряд після запиту Укрінформу з проханням прокоментувати паради, що відбулися з нагоди Дня перемоги в непідконтрольних Україні Донецьку і Луганську.

"Федеральний уряд було проінформовано про вищезгадані паради. Звичайно, це люди в так званих "народних республіках" вільні в тому, щоб відзначити закінчення Другої світової війни. Проте Місія ОБСЄ зафіксувала на цих парадах в Луганську і Донецьку присутність важкої зброї, що є порушенням Мінських угод і загрозою для населення. Ця думка ОБСЄ і також думка федерального уряду", - зазначив представник уряду.

Як відомо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні зафіксувала в ОРДЛО важку воєнну техніку та використання дітей у парадах 9 травня.

Теми: НімеччинаДНРЛНР
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