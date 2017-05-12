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Верифікація осіб, яких можуть видати бойовикам, закінчилась – Геращенко

П'ятниця, 12 травня 2017, 19:34

Закінчилася верифікація (перевірка) осіб, що здійснили злочини проти України, але яких можна помилувати, заради звільнення полонених українців, що незаконно утримуються на окупованих територіях.

Про це повідомила представник України в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

"В списку тих, кого вимагають звільнити представники ОРДЛО , є кількасот осіб, які не бажають переміщатися на окуповані території. Процес їх верифікаціі відбувався під координацією ОБСЄ, за участю офісу Обмудсмена і СБУ, також кількох жінок-мам тих, хто здійснив злочини", - написала вона.

"Процес верифікації тих, хто утримується в пенітенціарних закладах і процесуально обмежений в правах, тривав з 28 квітня по 12 травня. За цей час група проїхала більше 14 тисяч кілометрів, відвідала 20 регіонів, побувала в 37 пенітенціарних установах", - додала вона.

Геращенко заявила, що в контексті звільнення полонених звіт про верифікацію "сприятиме узгодженню остаточних списків і дати звільнення заручників".

Як відомо, раніше прес-секретар Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила, що кілька сотень людей, які є у списках на обмін з бойовиками ОРДО/ОРЛО, не хочуть повертатися на неконтрольовані території.

Українська правда

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Теми: Донбасполонені
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