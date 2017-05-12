Верификация лиц, которых могут выдать боевикам, закончилась – Геращенко

Закончилась верификация (проверка) лиц, совершивших преступления против Украины, но которых можно помиловать, ради освобождения пленных украинцев, которые незаконно содержатся на оккупированных территориях.



Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.



"В списке тех, кого требуют освободить представители ОРДЛО, есть несколько человек, которые не желают перемещаться на оккупированные территории. Процесс их верификации происходил под координациею ОБСЕ, с участием офиса Обмудсмена и СБУ, а также нескольких женщин-мам тех, кто совершил преступления", - написала она.



"Процесс верификации тех, кто содержится в пенитенциарных учреждениях и процессуально ограничен в правах, продолжался с 28 апреля по 12 мая. За это время группа проехала более 14 тысяч километров, посетила 20 регионов, побывала в 37 пенитенциарных учреждениях", - добавила она.



Геращенко заявила, что в контексте освобождения пленных отчет о верификации "будет способствовать согласованию окончательных списков и дать освобождение заложников".



Как известно, ранее пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что несколько сотен людей, которые являются в списках на обмен с боевиками ОРДО/ОРЛО, не хотят возвращаться на неконтролируемые территории.



Украинская правда