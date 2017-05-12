Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Верификация лиц, которых могут выдать боевикам, закончилась – Геращенко

Пятница, 12 мая 2017, 19:34

Закончилась верификация (проверка) лиц, совершивших преступления против Украины, но которых можно помиловать, ради освобождения пленных украинцев, которые незаконно содержатся на оккупированных территориях.

Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"В списке тех, кого требуют освободить представители ОРДЛО, есть несколько человек, которые не желают перемещаться на оккупированные территории. Процесс их верификации происходил под координациею ОБСЕ, с участием офиса Обмудсмена и СБУ, а также нескольких женщин-мам тех, кто совершил преступления", - написала она.

"Процесс верификации тех, кто содержится в пенитенциарных учреждениях и процессуально ограничен в правах, продолжался с 28 апреля по 12 мая. За это время группа проехала более 14 тысяч километров, посетила 20 регионов, побывала в 37 пенитенциарных учреждениях", - добавила она.

Геращенко заявила, что в контексте освобождения пленных отчет о верификации "будет способствовать согласованию окончательных списков и дать освобождение заложников".

Как известно, ранее пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что несколько сотен людей, которые являются в списках на обмен с боевиками ОРДО/ОРЛО, не хотят возвращаться на неконтролируемые территории.

Украинская правда

Темы: Донбасспленные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
Донбасс
16 часов на штурме под Бахмутом. Репортаж УП с наступления десантников
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
Последние новости
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
07:36
Габек обвинил правую "АдГ" в намерениях сделать Германию "такой страной как Россия"
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
06:56
В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
Все новости...
Реклама: