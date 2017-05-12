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Порошенко доручив підготувати проект послання до Ради

П'ятниця, 12 травня 2017, 21:24

Президент Петро Порошенко підписав розпорядження про підготовку проекту свого щорічного послання до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Відповідний документ опублікований на сайті парламенту.

Підготувати проект звернення має спеціально створена робоча група. Керуватиме процесом глава АП Ігор Райнін.

За методичне та наукове забезпечення підготовки проекту послання відповідатиме Володимир Горбулін – радник президента, директор Національного інституту стратегічних досліджень.

Проект послання мають підготувати протягом трьох місяців.

Із повним складом робочої групи можна ознайомитися на сайті президента.

Українська правда

Теми: ПорошенкоВерховна Рада
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