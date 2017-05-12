Порошенко поручил подготовить проект послания к Раде
Пятница, 12 мая 2017, 21:24
Президент Петр Порошенко подписал распоряжение о подготовке проекта своего ежегодного послания к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.
Соответствующий документ опубликован на сайте парламента.
Подготовить проект обращения должна специально созданная рабочая группа. Руководить процессом будет глава АП Игорь Райнин.
За методическое и научное обеспечение подготовки проекта послания будет отвечать Владимир Горбулин - советник президента, директор Национального института стратегических исследований.
Проект послания должны подготовить в течение трех месяцев.
С полным составом рабочей группы можно ознакомиться на сайте президента.
Украинская правда