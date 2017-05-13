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Гройсман: Рішення про призначення коштів оточення Януковича ухвалить ВР

Субота, 13 травня 2017, 09:43

Рішення про цільове призначення коштів, конфіскованих у оточення екс-президента України Віктора Януковича, буде приймати Верховна Рада України.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Це питання безпосередньо консультацій в рамках коаліції, ми будемо це обговорювати з точки зору того, які є пріоритети", - зазначив він.

На думку Гройсмана, кошти можна направити на підвищення обороноздатності та реалізацію інфраструктурних проектів (лікарні, школи).

"Ми як уряд хочемо провести спочатку консультації і потім внести узгоджене рішення про використання цього ресурсу", - додав Гройсман.

Як відомо,  28 квітня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що заарештовані майже 1,5 мільярди доларів екс-президента Віктора Януковича і його команди будуть перераховані до держбюджету України. 

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман розраховує, що кошти від спецконфіскації активів екс-чиновників режиму Януковича надійдуть до держбюджету в першому півріччі 2017 року.

У свою чергу нардеп від БПП Сергій Лещенко заявив, що рішення про конфіскацію $1,5 млрд, які нібито належали оточенню Віктора Януковича, суд у Краматорську прийняв, визнавши винним номінального власника однієї з фірм Сергія Курченка Аркадія Кашкіна, а "справа про злочинну банду Януковича ніяк не підсудна суду в Краматорську, який ухвалив рішення про конфіскацію коштів".

За словами депутата, цим рішенням суду здійснили спецконфіскацію коштів, які були арештовані за зовсім іншим кримінальним провадженням.

Інтерфакс-Україна 

"Українська правда" у Threads

Теми: ЯнуковичгрошіВерховна Рада
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