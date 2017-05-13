Гройсман: Решение о назначении средств окружения Януковича примет ВР

Решение о целевом назначении средств, конфискованных у окружения экс-президента Украины Виктора Януковича, будет принимать Верховная Рада Украины.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Это вопрос непосредственно консультаций в рамках коалиции, мы будем это обсуждать с точки зрения того, какие есть приоритеты", - отметил он.



По мнению Гройсмана, средства можно направить на повышение обороноспособности и реализацию инфраструктурных проектов (больницы, школы).



"Мы как правительство хотим провести сначала консультации и потом внести согласованное решение об использовании этого ресурса", - добавил Гройсман.

Как известно, 28 апреля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что арестованные почти 1,5 млрд долларов экс-президента Виктора Януковича и его окружения будут перечислены в госбюджет Украины.

Премьер-министр Владимир Гройсман рассчитывает, что средства от спецконфискации активов экс-чиновников режима Януковича поступят в госбюджет в первом полугодии 2017 года.

В свою очередьнардеп от БПП Сергей Лещенко отметил, что решение о конфискации $1,5 млрд, якобы принадлежавших окружению Виктора Януковича, суд в Краматорске принял, признав виновным номинального владельца одной из фирм Сергея Курченко Аркадия Кашкина.

По словам нардепа, "дело о преступной банде Януковича никак не подсудно суду в Краматорске, принявшему решение о конфискации средств", а данным решением суда произвели спецконфискацию средств, которые были арестованы по совершенно другому уголовному производству.

Интерфакс-Украина

