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СЦКК: Бойовики обстрілюють населені пункти, застосували 152 калібр

Субота, 13 травня 2017, 09:58
СЦКК: Бойовики обстрілюють населені пункти, застосували 152 калібр

Протягом доби бойовики активно здійснювали обстріли населених пунктів вздовж усієї лінії розмежування та позицій Збройних Сил України. 

Про це йдеться у заяві СЦКК, яку оприлюднив штаб АТО.

"Українська сторона СЦКК констатує, що незаконні збройні формування ОРДЛО, нехтуючи усіма Мінськими домовленостями та Міжнародним гуманітарним правом, протягом доби активно здійснювали обстріли позицій ЗСУ та населених пунктів вздовж усієї лінії розмежування", - йдетьс у заяві. 

В ніч на 13 травня близько 1:35 бойовики ОРДО здійснили обстріл у напрямку населеного пункту Волноваха із застосуванням 15 снарядів артилерії калібром 152 міліметри.

"Це є грубим порушенням Мінських домовленостей щодо застосування забороненого озброєння. Загиблих та поранених серед мирного населення немає", йдеться у повідомленні. 

12 травня представники ОРДО здійснили обстріли в напрямку н.п. Мар’їнка та Красногорівка із застосуванням 82-мм міномету.

"Внаслідок обстрілу зруйновано будинок по вул. Героїв Чорнобиля, 206, одна міна розірвалися на подвір’ї біля будинку по вул.Сонячна, 8. За попередньою інформацією жертв серед мирного населення немає", - зазначили в СЦКК. 

Також 12 травня зі стрілецької зброї бойовики обстріляли н.п.Чермалик: поранення отримала громадянка України та із діагнозом вогнепальне поранення лівої голені була направлена до лікарні.

Українська правда 

Теми: АТОМінські угодизброя
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