СЦКК: Боевики обстреливают населенные пункты, применили 152 калибр

В течение суток боевики активно осуществляли обстрелы населенных пунктов вдоль всей линии разграничения и позиций Вооруженных Сил Украины.

Об этом говорится в заявлении СЦКК, обнародованном штабом АТО.

"Украинская сторона СЦКК констатирует, что незаконные вооруженные формирования ОРДЛО, пренебрегая всеми минскими договоренностями и Международным гуманитарным правом, в течение суток активно осуществляли обстрелы позиций ВСУ и населенных пунктов вдоль всей линии разграничения", - говорится в заявлении.

В ночь на 13 мая около 1:35 боевики ОРДО совершили обстрел в направлении н.п.Волноваха с применением 15 снарядов артиллерии калибром 152 миллиметра.

"Это является грубым нарушением Минских договоренностей по применению запрещенного вооружения. Погибших и раненых среди мирного населения нет", говорится в сообщении.

12 мая представители ОРДО осуществили обстрелы в направлении н.п. Марьинка и Красногоровка с применением 82-мм миномета.

"В результате обстрела разрушено здание по ул. Героев Чернобыля, 206, одна мина разорвались во дворе у дома по ул.Солнечная, 8. По предварительной информации, жертв среди мирного населения нет", - отметили в СЦКК.

Также 12 мая из стрелкового оружия боевики обстреляли н.п.Чермалык: ранения получила гражданка Украины и с диагнозом огнестрельное ранение левой голени была направлена в больницу.

Украинская правда