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В "Оппоблоці" заявили про підпал офісів на Дніпропетровщині

Субота, 13 травня 2017, 12:12

Нардеп від "Опозиційного блоку" Олександр Вілкул заявив про підпал громадської приймальні політсили у Дніпропетровській області в ніч на 13 травня.

За словами Вілкула, громадську приймальню "Оппоблока" підпалили у н.п. Кам'янське (Дніпродзержинськ).

"Сьогодні вночі спалили офіс у Кам'янському (Дніпродзержинськ) на вул. Сокола (Червоноармійська), 98. За нашою інформацією - нацики і радикали з обласного центру. За повідомленням поліції, яка почала слідчі дії, невідомі люди підтягнули шини, облили їх горючою сумішшю і підпалили", - заявив Вілкул, повідомляє прес-служба ОБ. 

За словами Вілкула, підпал пов'язаний із подіями у Дніпрі 9 травня.

Також, за повідомленням Вілкула, у Кривому Розі на вул. Мелешкіна, 5 невідомі підпалили шини біля партійного офісу.

"У Кам'янському та Кривому Розі поліція займається розслідуваннями нічних підпалів. Відомості внесені до ЄРДР за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України", - заявив він.

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фото - прес-служба оппоблоку
 
 

Про ліквідацію загорянь в офісах партії "Опозиційний блок" у Кривому Розі та Кам'янському повідомили в облуправлінні ДержНС, пише Інтерфакс-Україна

За даними служби, повідомлення про пожежу у Кривому Розі надійшло о 1:19. На місці виклику пожежники встановили, що горять старі автомобільні шини біля вхідних дверей приміщення офісу ОБ, який розташований на першому поверсі двоповерхової будівлі.

"Вогнем пошкоджено ролет та вхідні двері на загальній площі 2 кв м. Загиблих і травмованих немає. Пожежу ліквідовано о 1:47", - повідомили у ДержНС. 

О 2:40 у Кам'янському надійшло повідомлення про пожежу у Заводському районі в будівлі партії "Опозиційний блок". На місці було встановлено, що горять старі автомобільні шини біля вхідних дверей, полум'ям охоплено натяжну стелю та офісні меблі всередині приміщенні громадської приймальні. 

"Вогнем пошкоджено вхідні двері, натяжну стелю та офісні меблі на загальній площі 21 кв м. Пожежу ліквідовано о 3:08. Загиблих і травмованих немає. Причини та збитки від двох пожеж встановлюють правоохоронні органи", - повідомили у ДержНС. 

Теми: Опозиційний блокДніпропетровська область
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