У Туреччині в ДТП потрапив автобус з туристами, загинули 20 людей
Невеликий автобус з туристами потрапив в ДТП на трасі Мугла-Анталья на південному заході Туреччини.
Про це повідомляє видання Daily Sabah.
Аварія сталася в районі Мармарису, водій втратив керування автобусом на небезпечному повороті гірської траси, в наслідок чого транспортний засіб перекинувся.
За попередніми даними, причиною аварії могла стати відмова гальм.
В результаті ДТП загинули 20 осіб, 11 людей у критичному стані. Зазначається, що в автобусі подорожували здебільшого жінки і діти, які прямували на одноденну екскурсію до Ізміра.
Іноземців серед постраждалих немає.
У Департаменті консульської служби МЗС України повідомили, що консул України перевіряє, чи немає серед постраждалих у ДТП громадян України.
Консул України перевіряє, чи немає серед постраждалих у ДТП в #Туреччина громадян України. pic.twitter.com/BsKWRZdCID— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) May 13, 2017
Повідомляється, що рух трасою наразі перекритий в обох напрямках. На місці працюють медики і поліція.
Турецькі ЗМІ повідомляють, що на ділянці траси, де сталася аварія, часто трапляються ДТП, особливо їх кількість збільшується у літні місяці.