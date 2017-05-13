У Туреччині в ДТП потрапив автобус з туристами, загинули 20 людей

Невеликий автобус з туристами потрапив в ДТП на трасі Мугла-Анталья на південному заході Туреччини.

Про це повідомляє видання Daily Sabah.

Аварія сталася в районі Мармарису, водій втратив керування автобусом на небезпечному повороті гірської траси, в наслідок чого транспортний засіб перекинувся.

За попередніми даними, причиною аварії могла стати відмова гальм.

В результаті ДТП загинули 20 осіб, 11 людей у критичному стані. Зазначається, що в автобусі подорожували здебільшого жінки і діти, які прямували на одноденну екскурсію до Ізміра.

Іноземців серед постраждалих немає.

У Департаменті консульської служби МЗС України повідомили, що консул України перевіряє, чи немає серед постраждалих у ДТП громадян України.

Консул України перевіряє, чи немає серед постраждалих у ДТП в #Туреччина громадян України. pic.twitter.com/BsKWRZdCID — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) May 13, 2017

Повідомляється, що рух трасою наразі перекритий в обох напрямках. На місці працюють медики і поліція.

Турецькі ЗМІ повідомляють, що на ділянці траси, де сталася аварія, часто трапляються ДТП, особливо їх кількість збільшується у літні місяці.

Європейська правда