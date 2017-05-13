В Турции автобус с туристами попал в ДТП, погибли 20 человек

Небольшой автобус с туристами попал в ДТП на трассе Мугла-Анталья на юго-западе Турции.

Об этом сообщает издание Daily Sabah.

Авария произошла в районе Мармариса, водитель потерял управление автобусом на опасном повороте горной трассы, в результате чего транспортное средство перевернулось.

По предварительным данным, причиной аварии мог стать отказ тормозов.

В результате ДТП погибли 20 человек, 11 человек в критическом состоянии. Отмечается, что в автобусе путешествовали в основном женщины и дети, которые направлялись на однодневную экскурсию в Измир.

Иностранцев среди пострадавших нет.

Вместе с тем в Департаменте консульской службы МИД Украины сообщили, что консул Украины проверяет, нет ли граждан Украины среди пострадавших в ДТП.

Консул України перевіряє, чи немає серед постраждалих у ДТП в #Туреччина громадян України. pic.twitter.com/BsKWRZdCID — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) May 13, 2017

Сообщается, что движение по трассе перекрыто в обоих направлениях. На месте работают медики и полиция.

Турецкие СМИ сообщают, что на участке трассы, где произошла авария, часто случаются ДТП, особенно их количество увеличивается в летние месяцы.

Европейская правда