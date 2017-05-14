Доба в АТО: Ситуація ускладнилася, четверо військових ЗСУ поранені

Ситуація в зоні проведення АТО за минулу добу ускладнилася, бойовики 61 раз відкривали вогонь по позиціях ЗС України уздовж всієї лінії розмежування.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

В результаті обстрілу четверо українських військовослужбовців отримали поранення.

На Приморському напрямку бойовики 33 рази відкривали вогонь по українських позиціях.

"Опорні пункти сил АТО в районі Водяного противник обстрілював із мінометів калібру 120 мм та ствольної артилерії калібру 122 мм. Околиці цього ж населеного пункту, а також Широкиного, опинилися під ворожим вогнем з озброєння БМП, 82 мм мінометів та стрілецької зброї. Біля Гнутового бойовики били з зенітної установки", - повідомили в штабі.

Також терористи обстріляли українські позиції поблизу Миколаївки, Павлопіля і Чермалика зі стрілецької зброї, гранатометів, великокаліберних кулеметів, мінометів калібру 82 мм. З озброєння БМП і мінометів калібрів 120 і 82 мм були обстріляні сили АТО в Мар'їнці.

На Луганському напрямку сепаратисти 8 разів відкривали вогонь.

Пізно ввечері бойовики били по українських позиціях поблизу Новозванівки зі 122 мм ствольної артилерії і мінометів калібру 82 мм. З 120 мм і 82 мм мінометів, а також озброєння танка, терористи обстрілювали українські опорні пункти в районі Троїцького. Біля Кримського бандити також вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та озброєння БМП.

На Донецькому напрямку бойовики найбільш активно обстрілювали позиції ЗСУ в районі Авдіївки і на Світлодарській дузі, всього зафіксовано 20 таких обстрілів.

Зокрема, передмістя Авдіївки бойовики методично обстрілювали зі стрілецької зброї, гранатометів, мінометів калібру 82 і 120 мм. Через обстріли цього населеного пункту з артилерійської системи калібру 122 мм один снаряд потрапив в будинок мирних жителів, в результаті чого четверо людей загинули на місці, один місцевий житель був важко поранений.

В районі Новолуганського бойовики обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї, гранатометів, 120 мм мінометів, а також з РСЗО БМ-21 "Град". На цьому ж напрямку під вогонь бойовиків потрапили опорні пункти сил АТО поблизу Пісків, Верхньоторецького, Кам'янки, Зайцевого, Луганського та Троїцького. Сепаратисти вели вогонь зі стрілецької зброї, гранатометів, мінометів калібрів 82 і 120 мм, озброєння бойових машин піхоти.

"Підрозділи сил АТО давали гідну відсіч ворогу та залишають за собою право негайно відкривати вогонь для придушення вогневих засобів противника, заради збереження життя та здоров'я українських воїнів й місцевих мешканців", - підкреслили в штабі.