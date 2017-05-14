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Сутки в АТО: Ситуация осложнилась, четверо военных ВСУ ранены

Воскресенье, 14 мая 2017, 07:41
Сутки в АТО: Ситуация осложнилась, четверо военных ВСУ ранены

Ситуация в зоне проведения АТО за минувшие сутки осложнилась, боевики 61 раз открывали огонь по позициям ВС Украины вдоль всей линии разграничения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В результате обстрелов четверо украинских военнослужащих получили ранения.

На Приморском направлении боевики 33 раза открывали огонь по украинским позициям.

"Опорные пункты сил АТО в районе Водяного противник обстреливал из минометов калибра 120 мм и ствольной артиллерии калибра 122 мм. Окрестности этого же населенного пункта, а также Широкино, оказались под вражеским огнем из вооружения БМП, 82 мм минометов и стрелкового оружия. У Гнутово боевики били из зенитной установки", - сообщили в штабе.

Также террористы обстреляли украинские позиции вблизи Николаевки, Павлополя и Чермалыка из стрелкового оружия, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, минометов калибра 82 мм. Из вооружения БМП и минометов калибров 120 и 82 мм были обстреляны силы АТО в Марьинке.

На Луганском направлении сепаратисты 8 раз открывали огонь.

Поздно вечером боевики били по украинским позициям вблизи Новозвановки из 122 мм ствольной артиллерии и минометов калибра 82 мм. Из 120 мм и 82 мм минометов, а также вооружения танка, террористы обстреливали украинские опорные пункты в районе Троицкого. Возле Крымского бандиты также вели огонь из минометов калибра 82 мм и вооружения БМП.

На Донецком направлении боевики наиболее активно обстреливали позиции ВСУ в районе Авдеевки и на Светлодарской дуге, всего зафиксировано 20 таких обстрелов.

В частности, пригород Авдеевки боевики методично обстреливали из стрелкового оружия, гранатометов, минометов калибра 82 и 120 мм. Из-за обстрела этого населенного пункта из артиллерийской системы калибра 122 мм один снаряд попал в дом мирных жителей, в результате чего четверо человек погибли на месте, один местный житель был тяжело ранен.

В районе Новолуганского боевики обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия, гранатометов, 120 мм минометов, а также из РСЗО БМ-21 "Град". На этом же направлении под огонь боевиков попали опорные пункты сил АТО вблизи Песков, Верхнеторецкого, Каменки, Зайцево, Луганского и Троицкого. Сепаратисты вели огонь из стрелкового вооружения, гранатометов, минометов калибров 82 и 120 мм, вооружения боевых машин пехоты.

"Подразделения сил АТО давали достойный отпор врагу и оставляют за собой право немедленно открывать огонь для подавления огневых средств противника ради сохранения жизни и здоровья украинских воинов и местных жителей", - подчеркнули в штабе.

Темы: АТОДонбасс
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