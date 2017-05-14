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Президент заявив, що в Україні багато свободи, і похвалив СБУ

Неділя, 14 травня 2017, 15:59

Президент Петро Порошенко переконаний, що в Україні зараз безпрецедентний рівень свободи.

Про це він заявив під час прес-конференції, відповідаючи на запитання про те, чи знає він про існування армії ботів в інтернеті, які атакують усіх, хто публікує критичні матеріали чи думки про владу.

Також Порошенка запитали, чи знає він, що проти активістів, які критикують владу,  СБУ влаштовує мітинги, таких людей прослуховують і переслідують.

У відповідь Порошенко заявив, що в Україні нині є безпрецедентний рівень свободи.

"Такий рівень свободи, який є зараз, в тому числі щодо громадянського суспільства, є безпрецедентним. Ніколи за всю історію Україна не мала такого рівня свободи і щодо журналістів, і щодо громадянського суспільства", - заявив Порошенко.

Він зазначив, що СБУ зараз має надзвичайні завдання у зв’язку із гібридною війною, що ведеться Росією проти України.

Порошенко похвалив СБУ. "По кількості терористичних атак, які зупинила СБУ, перевищує найкращі показники європейських країн", - сказав президент.

Він заявив, що колишні працівники адміністрації колишнього президента, "які співпрацюють з громадськими діячами, стверджують про так звані "тешки", які носилися колишньому президенту", і нібито носяться йому.

 "З лютого 2015 році, коли я дізнався, що окремі аналітичні центри мають аналітичне забезпечення СБУ, я прочитав їх зміст і сказав, що такого аналітичного забезпечення я не потребую", - сказав Порошенко.

Тетяна Кусок, УП

Теми: ПорошенкоСБУ
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