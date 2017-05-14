Президент заявил, что в Украине много свободы, и похвалил СБУ

Президент Петр Порошенко убежден, что в Украине сейчас беспрецедентный уровень свободы.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, знает ли он о существовании армии ботов в интернете, которые атакуют всех, кто публикует критические материалы или мысли о власти.

Также Порошенко спросили, знает ли он, что против активистов, критикующих власть, СБУ устраивает митинги, таких людей прослушивают и преследуют.

В ответ Порошенко заявил, что в Украине сейчас беспрецедентный уровень свободы.

"Такой уровень свободы, который есть сейчас, в том числе в отношении гражданского общества, является беспрецедентным. Никогда за всю историю Украины не было такого уровня свободы и в отношении журналистов, и в отношении гражданского общества", - заявил Порошенко.

Он отметил, что СБУ сейчас имеет чрезвычайные задачи в связи с гибридной войной, ведущейся Россией против Украины.

Порошенко похвалил СБУ. "По количеству террористических атак, которые остановила СБУ, превышает лучшие показатели европейских стран", - сказал президент.

Он заявил, что бывшие работники администрации бывшего президента, "которые сотрудничают с общественными деятелями, утверждают о так называемых "тэшках", которые носились бывшему президенту", и якобы носятся ему.

"С февраля 2015 года, когда я узнал, что отдельные аналитические центры имеют аналитическое обеспечение СБУ, я прочитал их содержание и сказал, что такого аналитического обеспечения мне не нужно", - сказал Порошенко.

Татьяна Кусок, УП