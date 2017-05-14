Порошенко – пресі: Якщо є докази в резонансних справах, несіть мені

Президент Петро Порошенко запропонував журналістам, у яких є докази у резонансних справах, нічого не чекати, а йти з ними особисто до нього.

Про це він заявив на прес-конференції в неділю.

"Якщо представники ЗМІ, будь ласка, я вас запрошую до себе, ми спокійно це обговоримо", - сказав глава держави.

Він зазначив, що у тому числі готовий прийняти журналістів, якщо у них труднощі з доступом до відповідного керівництва правоохоронних органів.

"Якщо ви маєте труднощі з зустріччю з головою СБУ паном Грицаком, міністром внутрішніх справ паном Аваковим, з генеральним прокурором паном Луценком… Я думаю, що ви не маєте труднощів, але якщо…, я запрошую до себе", - наголосив Порошенко.

Євген Кізілов, УП