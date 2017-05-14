Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко – прессе: Если есть доказательства по резонансным делам, несите мне

Воскресенье, 14 мая 2017, 16:04

Президент Петр Порошенко предложил журналистам, у которых есть доказательства по резонансным делам, ничего не ждать, а идти с ними лично к нему.

Об этом он заявил на пресс-конференции в воскресенье.

"Если представители СМИ, пожалуйста, я вас приглашаю к себе, мы спокойно это обсудим", - сказал глава государства.

Он отметил, что в том числе готов принять журналистов, если у них трудности с доступом к соответствующему руководству правоохранительных органов.

"Если у вас трудности со встречей с главой СБУ господином Грицаком, министром внутренних дел господином Аваковым, с генеральным прокурором господином Луценко... Я думаю, что вы не имеете трудностей, но если..., я приглашаю к себе", - подчеркнул Порошенко.

Евгений Кизилов, УП

Темы: ПорошенкоСМИ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
07:36
Габек обвинил правую "АдГ" в намерениях сделать Германию "такой страной как Россия"
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
06:56
В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
Все новости...
Реклама: