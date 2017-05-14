Порошенко розповів, про що просив Путіна телефоном
Неділя, 14 травня 2017, 16:28
Президент Петро Порошенко розповів, як просив свого колегу з Росії Володимира Путіна звільнити українських політв’язнів, зокрема журналіста Романа Сущенка.
Про це він повідомив на прес-конференції в неділю.
"Моя остання телефонна розмова з Путіним стосувалася тільки заручників, в тому числі ми обговорили моє прохання негайно звільнити Сущенка з російської в’язниці", - сказав глава держави.
За його словами, наслідком цих переговорів була організація зустрічі Романа з родиною.
Порошенко запевнив, що українська влада буде робити все можливе, щоб якнайскоріше повернути додому не тільки Сущенка, а й усіх інших, хто незаконно перебуває у в’язницях в РФ і на окупованій території України.
Євген Кізілов, УП