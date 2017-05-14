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Порошенко: Немає Януковичу пробачення після запрошення російських військ

Неділя, 14 травня 2017, 18:39
Порошенко: Немає Януковичу пробачення після запрошення російських військ

Президент Петро Порошенко вважає найважливішим досягненням Генпрокуратури передачу до суду справи про держзраду Віктора Януковича.

Про це глава держави заявив на прес-конференції 14 травня. 

"Захист (Януковича – ред.) має доводити свої аргументи, але нехай пояснить світу і українському народові, що означає запрошування російських військ на суверенну, незалежну територію України. Немає за це прощення", - підкреслив президент.

"Це має бути не просто політична оцінка, яку вже зробила Верховна Рада, є відповідний закон, а й абсолютно юридичний висновок, який зроблено під керівництвом генпрокурора", - додав він.

Порошенко висловив велике задоволення тим фактом, що днями до суду була направлена справа, в який колишнього президента звинувачують у державній зраді.

"Це є перший прецедент за 25 років існування незалежної Української держави. І я вважаю, що це величезне досягнення Генеральної прокуратури", - наголосив голова держави.

За його словами, це саме те, чого сьогодні прагне суспільство.

Євген Кізілов, УП

Теми: ЯнуковичПорошенкоРосіяармія
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