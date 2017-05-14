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Порошенко: Нет Януковичу прощения после приглашения российских войск

Воскресенье, 14 мая 2017, 18:39
Порошенко: Нет Януковичу прощения после приглашения российских войск

Президент Петр Порошенко считает важнейшим достижением Генпрокуратуры передачу в суд дела о госизмене Виктора Януковича.

Об этом глава государства заявил на пресс-конференции 14 мая. 

"Защита (Януковича – ред.) должна доказывать свои аргументы, но пусть объяснит миру и украинскому народу, что означает приглашение российских войск на суверенную, независимую территорию Украины. Нет за это прощения", - подчеркнул президент.

"Это должна быть не просто политическая оценка, которую уже сделала Верховная Рада, есть соответствующий закон, но и абсолютно юридическое заключение, сделанное под руководством генпрокурора", - добавил он.

Порошенко выразил большое удовлетворение тем фактом, что на днях в суд было направлено дело, в котором бывшего президента обвиняют в государственной измене.

"Это первый прецедент за 25 лет существования независимого Украинского государства. И я считаю, что это огромное достижение Генеральной прокуратуры", - подчеркнул глава государства.

По его словам, это именно то, к чему сегодня стремится общество.

Евгений Кизилов, УП

Темы: ЯнуковичПорошенкоРосcияармия
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