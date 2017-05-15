Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Microsoft звинуватили АНБ в глобальній вірусній атаці

Понеділок, 15 травня 2017, 07:55

Найбільша за останній час кібератака вірусу-здирника WannaCry пов'язана з крадіжкою даних про уразливість, які збирало американське агентство національної безпеки (АНБ).

Про це написав у своєму блозі президент Microsoft Бред Сміт, повідомляє BBC.

"Раніше ми вже бачили, як дані про уразливість, які збирало ЦРУ, з'явилися на "Вікілікс". Зараз вкрадені у АНБ дані про уразливість вдарили по користувачах по всьому світу", - написав Сміт.

Якщо провести паралель зі звичайною зброєю, то еквівалентним сценарієм в даному випадку стала б крадіжка ракет "Томагавк" у американської армії, вважає він.

"Неодноразово експлойти (підвид шкідливих програм, що використовують уразливості для зламу мереж), що знаходяться в руках державних органів, потрапляли у відкритий доступ і завдавали масштабних збитків", - додав глава компанії.

За його словами, влада повинна не "складати" дані про уразливість, а передавати їх розробникам, щоб вони могли усувати ці уразливості і підвищувати безпеку комп'ютерних мереж.

Раніше інтернет-видання The Intercept повідомило, що угруповання кіберзлочинців Shadow Brockers використовувало для атаки хакерської програмне забезпечення АНБ і вразливість Windows, відому під назвою EternalBlue. При цьому ще в березні Microsoft випустила оновлення, що дозволяє захиститися від WannaCry, однак не всі користувачі встигли або змогли його встановити, що зробило системи уразливими.

Як відомо, 12 травня десятки тисяч комп'ютерів по всьому світу були заражені вірусом WannaCry. Вірус також атакував комп'ютери в Україні та Росії. Зокрема, в РФ були заражені комп'ютери Слідчого комітету і МВС, а також оператора мобільного зв'язку Мегафон. У Великобританії вийшли з ладу комп'ютерні системи в багатьох лікарнях.

В Україні більшості випадків інфікування інформаційних систем державного сектора шкідливою програмою WannaCrypt вдалося уникнути.

Теми: хакериінтернетСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
хакери
Хакери з Росії "злили" конфіденційні дані про підготовку саміту НАТО
Китайці хакнули електронну пошту держорганів у Європі - Microsoft
"Здохнете, окупанти голімі": українські хакери зламали онлайн-конференцію "РЖД" 
Останні новини
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
Усі новини...
Реклама: