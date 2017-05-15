В Microsoft обвинили АНБ в глобальной вирусной атаке

Крупнейшая за последнее время кибератака вируса-вымогателя WannaCry связана с кражей данных об уязвимостях, которые собирало американское агентство национальной безопасности (АНБ).

Об этом написал в своем блоге президент Microsoft Брэд Смит, сообщает BBC.

"Ранее мы уже видели, как данные об уязвимостях, которые собирало ЦРУ, появились на "Викиликс". Сейчас украденные у АНБ данные об уязвимостях ударили по пользователям по всему миру", - написал Смит.

Если провести параллель с обычным оружием, то эквивалентным сценарием в данном случае стала бы кража ракет "Томагавк" у американской армии, считает он.

"Неоднократно эксплойты (подвид вредоносных программ, использующих уязвимости для взлома сетей), находящиеся в руках государственных органов, попадали в открытый доступ и причиняли масштабный ущерб", - добавил глава компании.

По его словам, власти должны не "складировать" данные об уязвимостях, а передавать их разработчикам, чтобы они могли устранять эти уязвимости и повышать безопасность компьютерных сетей.

Ранее интернет-издание The Intercept сообщило, что группировка киберпреступников Shadow Brockers использовала для атаки хакерское программное обеспечение АНБ и уязвимость Windows, известную под названием EternalBlue. При этом еще в марте Microsoft выпустила обновление, позволяющее защититься от WannaCry, однако не все пользователи успели или смогли его установить, что сделало системы уязвимыми.

Как известно, 12 мая десятки тысяч компьютеров по всему миру были заражены вирусом WannaCry. Вирус также атаковал компьютеры в Украине и России. В частности, в РФ были заражены компьютеры Следственного комитета и МВД, а также оператора мобильной связи Мегафон. В Великобритании вышли из строя компьютерные системы во многих больницах.

В Украине большинства случаев инфицирования информационных систем государственного сектора вредоносной программой WannaCrypt удалось избежать.