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Бойовикам роздали інструкції про перешкоджання спостерігачам – ОБСЄ

Понеділок, 15 травня 2017, 09:57

Бойовикам так званої "ДНР" керівництво роздало пам’ятку про дії на постах та блокпостах, згідно з якою слід не дозволяти спостерігачам спонтанний проїзд.

Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на основі інформації, що надійшла станом на вечір 12 травня.

"У своїй штаб-квартирі в підконтрольному урядові м. Соледар (79 км на північ від Донецька) СЦКК передав СММ копію частини пам’ятки, яка, за словами представника Збройних сил Російської Федерації, була видана старшими за рангом членами "ДНР" персоналу на постах та блокпостах, розташованих у непідконтрольних урядові районах Донецької області", – йдеться у ньому.

"Так, згідно із документом, членам "ДНР" наказано зупиняти патрулі СММ і не дозволяти спостерігачам проїзд, якщо вони пересуваються по "незапланованих маршрутах"; не вступати у дискусії з членами патруля СММ, а на будь-які запитання від СММ відповідати: "Я не компетентний давати пояснення", – уточнює місія.

Теми: ДонбасДНРОБСЄ
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