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Рада готується розглядати позбавлення Артеменка мандату

Понеділок, 15 травня 2017, 10:22

Комітет Верховної Ради з питань регламенту та організації роботи парламенту отримав указ президента Петра Порошенка про припинення українського громадянства депутата Андрія Артеменка.

Про це повідомляють "Українські новини" із посланням на завідувача секретаріатом комітету Марію Нехоцу.

"Надійшов до нас від голови Верховної Ради указ президента", - сказала вона.

Також комітет одержав листа Артеменка про те, що він звернувся в суд з позовом і просить комітет не розглядати указ Порошенка до рішення суду.

Нецоха прогнозує, що комітет зможе обговорити дане питання на засіданні 17 травня.

Відповідно до ст. 81 Конституції, повноваження депутата достроково припиняються у випадку припинення його громадянства. При цьому в ст. 222 закону "Про регламент Верховної Ради" говориться, що парламент за поданням регламентного комітету приймає постанову про дострокове припинення повноважень депутата мінімум 226 голосами.

Як повідомлялося, на початку травня стало відомо, що Порошенко припинив громадянство України Артеменка.

Раніше депутат підтверджував, що має громадянство Канади й інших країн. Тим не менш, Артеменко звернувся до суду з вимогою визнати незаконним і скасувати указ президента.

Теми: громадянствоВерховна РадаПорошенко
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