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Гройсман призвал Израиль признать Голодомор 1932-33 годов геноцидом

Понедельник, 15 мая 2017, 13:28

Признание Израилем Голодомора 1932-1933 годов актом геноцида украинского народа имеет чрезвычайно важное значение для украинского общества и двусторонних отношений.

Об этом заявил в понедельник премьер-министр Владимир Гройсман во время своего визита в государство Израиль и встречи с президентом Реувеном Ривлином, информирует официальная страница премьера в Facebook.

Гройсман призвал израильскую сторону к углубленному изучению этого вопроса, что сделает возможным признанию этой трагедии актом геноцида украинского народа.

"Жизнь человека и его права являются высшей ценностью, поэтому и сегодня мы боремся за то, чтобы на континенте был мир. Сегодня современный мир сталкивается с вызовами, чтобы отстаивать демократические ценности. Мы должны строить будущее мирно, и наш вызов состоит в том, что мы не должны накапливать кризисы, которые возникают в разных уголках мира", – подчеркнул премьер.

 

Ранее в Израиле объясняли, почему страна не может признать Голодомор 1932-1933 годов в Украине актом этнического геноцида.

Как известно, во время своего визита в Украину в сентябре 2016 года президент Израиля Реувен Ривлин во время выступления в Верховной Раде заявил, что во время Второй мировой войны на территории Украины было убито около 1,5 млн евреев и этому часто способствовали украинцы.

Украинская правда

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Темы: голодоморИзраиль
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