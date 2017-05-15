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Півсотні депутатів ходять у Раду не голосувати, а "тусуватися" – КВУ

Понеділок, 15 травня 2017, 14:07

51 народний депутат пропустив більше 90% голосувань у Верховній Раді в 2017 році.

Про це йдеться в дослідженні Комітету виборців України в рамках проекту "Дослівно".

Згідно з результатами моніторингу, серед депутатів, які бойкотують голосування, найбільше представників "Опозиційного блоку" та групи "Відродження". Так, 19 із 43 депутатів Опоблоку та 12 із 26 членів групи Віталія Хомутинніка пропустили понад 90% голосувань в Раді.

Крім того, четверо народних депутатів ще жодного разу не проголосували в 2017 році. Це Євген Бакулін, Денис Дзензерський, а також Сергій Клюєв та Олександр Онищенко, які переховуються від української влади.

"Серед депутатів, які систематично не голосують, є низка відомих прізвищ. Зокрема, це Є. Мураєв, В. Рабінович, Ю. Бойко, О. Вілкул, С. Семенченко, А. Білецький, В. Парасюк", –  зазначає голова КВУ Олексій Кошель.

"Складається парадоксальна ситуація, коли для півсотні депутатів ВР насамперед є медійним майданчиком або місцем для політичної "тусовки". Попри повний бойкот парламентської роботи багато з таких народних депутатів щомісяця проводять десятки годин у прямому ефірі, розповідаючи про те, як вони захищають інтереси виборців", – наголошує він.

Всього в 2017 році відбулося 42 пленарних засідання Верховної Ради, на яких пройшло 1 312 голосувань.

Список депутатів, які систематично ігнорують голосування в Раді:

    Бакулін Є.М. – взяв участь у 0 із 1 312 голосувань

    Дзензерський Д.В. – 0 із 1312

    Клюєв С.П. – 0 із 1312

    Онищенко О.Р. – 0 із 1312

    Звягільський Ю.Л. – 3 із 1312

    Матвійчук Е.Л. – 4 із 1312

    Рабінович В.З. – 4 із 1312

    Жеваго К.В. – 7 із 1312

    Чепинога В.М. – 9 із 1312

    Льовочкін С.В. – 11 із 1312

    Мураєв Є.В. – 11 із 1312

    Богуслаєв В.О. – 15 із 1312

    Ярош Д.А. – 15 із 1312

    Бойко Ю.А. – 22 із 1312

    Святаш Д.В. – 22 із 1312

    Клімов Л.М. – 31 із 1312

    Писаренко В.В. – 38 із 1312

    Гіршфельд А.М. – 43 із 1312

    Хомутиннік В.Ю. – 48 із 1312

    Новинський В.В. – 50 із 1312

    Омельянович Д.С. – 51 із 1312

    Добкін Д.М. – 54 із 1312

    Ларін С.М. – 56 із 1312

    Дейдей Є.С. – 58 із 1312

    Семенченко С.І. – 58 із 1312

    Кацуба В.М. – 60 із 1312

    Льовочкіна Ю.В. – 62 із 1312

    Шенцев Д.О. – 65 із 1312

    Артеменко А.В. – 67 із 1312

    Білецький А.Є. – 67 із 1312

    Шуфрич Н.І. – 77 із 1312

    Мирний І.М. – 78 із 1312

    Ківалов С.В. – 80 із 1312

    Парасюк В.З. – 80 із 1312

    Бондар В.В. – 84 із 1312

    Шкіря І.М. – 85 із 1312

    Бобов Г.Б. – 89 із 1312

    Солод Ю.В. – 89 із 1312

    Корнацький А.О. – 90 із 1312

    Ничипоренко В.М. – 91 із 1312

    Королевська Н.Ю. – 92 із 1312

    Добкін М.М. – 93 із 1312

    Зубик В.В. – 95 із 1312

    Поплавський М.М. – 96 із 1312

    Деркач А.Л. – 106 із 1312

    Фурсін І.Г. – 109 із 1312

    Березкін С.С. – 117 із 1312

    Пресман О.С. – 120 із 1312

    Бахтеєва Т.Д. – 122 із 1312

    Вілкул О.Ю. – 128 із 1312

    Мартиняк С.В. - 128 із 1312

Теми: Верховна Рада
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