Полсотни депутатов ходят в Раду не голосовать, а "тусоваться" – КИУ

51 народный депутат пропустил более 90% голосований в Верховной Раде в 2017 году.



Об этом говорится в исследовании Комитета избирателей Украины в рамках проекта "Дословно".



Согласно результатам мониторинга, среди депутатов, которые бойкотируют голосования, больше всего представителей "Оппозиционного блока" и группы "Видродження". Так, 19 из 43 депутатов Оппоблока и 12 из 26 членов группы Виталия Хомутынника пропустили более 90% голосований в Раде.



Кроме того, четверо народных депутатов еще ни разу не проголосовали в 2017 году. Это Евгений Бакулин, Денис Дзензерский, а также Сергей Клюев и Александр Онищенко, которые скрываются от украинских властей.



"Среди депутатов, которые систематически не голосуют, есть ряд известных фамилий. В частности, это Е. Мураев, В. Рабинович, Ю. Бойко, А. Вилкул, С. Семенченко, А. Билецкий, В. Парасюк", – отмечает председатель КИУ Алексей Кошель.



"Складывается парадоксальная ситуация, когда для полусотни депутатов ВР в первую очередь является медийной площадкой или местом для политической "тусовки". Несмотря на полный бойкот парламентской работы многие из таких народных депутатов ежемесячно проводят десятки часов в прямом эфире, рассказывая о том, как они защищают интересы избирателей", – отмечает он.



Всего в 2017 году произошло 42 пленарных заседания Верховной Рады, на которых прошло 1312 голосований.



Список депутатов, которые систематически игнорируют голосования в Раде:



Бакулин Е.Н. - принял участие в 0 из 1312 голосований

Дзензерский Д.В. - 0 из 1312

Клюев С.П. - 0 из 1312

Онищенко А.Р. - 0 из 1312

Звягильский Ю.Л. - 3 из 1312

Матвийчук Е.Л. - 4 из 1312

Рабинович В.З. - 4 из 1312

Жеваго К.В. - 7 из 1312

Чепинога В.М. - 9 из 1312

Левочкин С.В. - 11 из 1312

Мураев Е.В. - 11 из 1312

Богуслаев В.А. - 15 из 1312

Ярош Д.А. - 15 из 1312

Бойко Ю.А. - 22 из 1312

Святаш Д.В. - 22 из 1312

Климов Л.М. - 31 из 1312

Писаренко В.В. - 38 из 1312

Гиршфельд А.М. - 43 из 1312

Хомутынник В.Ю. - 48 с 1312

Новинский В.В. - 50 из 1312

Емельянович Д.С. - 51 из 1312

Добкин Д.М. - 54 из 1312

Ларин С.Н. - 56 из 1312

Дейдей Е.С. - 58 из 1312

Семенченко С.И. - 58 из 1312

Кацуба В.М. - 60 из 1312

Левочкина Ю.В. - 62 из 1312

Шенцев Д.А. - 65 из 1312

Артеменко А.В. - 67 из 1312

Белецкий А.Е. - 67 из 1312

Шуфрич Н.И. - 77 из 1312

Мирный И.М. - 78 из 1312

Кивалов С.В. - 80 из 1312

Парасюк В.З. - 80 из 1312

Бондар В.В. – 84 из 1312

Шкиря И.Н. - 85 из 1312

Бобов Г.Б. - 89 из 1312

Солод Ю.В. - 89 из 1312

Корнацкий А.А. 90 из 1312

Ничипоренко В.Н. из 91 из 1312

Королевская Н.Ю. - 92 из 1312

Добкин М.М. - 93 из 1312

Зубик В.В. - 95 из 1312

Поплавский М.М. - 96 из 1312

Деркач А.Л. - 106 из 1312

Фурсин И.Г. - 109 из 1312

Березкин С.С. - 117 из 1312

Пресман А.С. - 120 из 1312

Бахтеева Т.Д. - 122 из 1312

Вилкул А.Ю. - 128 из 1312

Мартыняк С.В. - 128 из 1312