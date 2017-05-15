"Пранкер без штанов" с Евровидения: Хотел показать, что можно зайти без билета

Виталий Седюк, который выскочил на сцену Евровидения без штанов, заявляет, что сделал такой поступок ради эпатажности.

Об этом сказал во время заседания суда, который выбирает ему меру пресечения.

"Я это сделал для себя. Я не то, чтобы не уважаю Евровидение или Джамалу. Я ничего против них не имею", - сказал Седюк.

"Это акт моего творчества, эпатажности, эпатажный поступок", - сказал он.

Также он рассказал, что раньше делал подобные поступки в Америке и таким образом пытается привлечь к себе внимания. На вопрос журналистов он сказал, что "показал то, чем гордится".

"Мне удалось зайти на территорию Евровидение без аккредитации, без приглашения и подойти к сцене", - добавил Седюк.

"Выход на сцену был кульминацией", - сказал он.

Седюк также рассказал, что вышел на сцену к Джамале, поскольку просто смог попасть к малой сцене, где она выступала.

Он также заявил, что сначала хотел показать, что на конкурс можно попасть без билета, а выход на сцену был спонтанным.

О своем поступке он не жалеет и считает, что полиция должна "ловить настоящих преступников".

Его адвокат попросил полностью отказать в удовлетворении ходатайства поданного прокурором.

Как известно, Седюка задержали после того, как он выскочил на сцену Евровидения без штанов, когда там выступала Джамала. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ему грозит до 5 лет заключения.

Украинская правда