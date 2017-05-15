Напад на сумського депутата кваліфіковано як "замах на вбивство"

Прокуратура надала більш жорстку кваліфікацію діям нападників, які жорстоко побили депутата Сумської міської ради В’ячеслава Калініченка.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Сумської області.

За її даними, зважаючи на характер, механізм та знаряддя побиття, тепер зловмисникам інкримінується не "хуліганство", як раніше, а "незакінчений замах на умисне вбивство, вчинений групою осіб".

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 травня близько 22:30 в Сумах, коли депутат повертався додому з автостоянки, двоє невідомих чоловіків без жодних пояснень нанесли йому близько 12 ударів металевими трубами по всьому тілу. Сталося це біля будинку по вул. СКД. Після побиття злочинці втекли.

Для оперативного розкриття вказаного злочину створено міжвідомчу робочу групу.

Як повідомлялося, раніше голова Сумської ОДА Микола Клочко написав в Facebook, що в Сумах невідомі особи битами побили депутата міської ради В’ячеслава Калініченко, він у важкому стані шпиталізований.

Українська правда