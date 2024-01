Посли G7 стурбовані законопроектом, який становить загрозу НАБУ

Посли країн Великої сімки стурбовані можливим схваленням законопроекту №6220, який, як заявляють у НАБУ, дозволить Генпрокуратурі та СБУ встановити контроль над бюро.

Про це у своєму Twitter написав посол Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа.

"Посли G7 стурбовані змістом проекту закону №6220, який становить ризик для боротьби з корупцією", - написав Ла Чечіліа.

Дипломат зазначив, що посли G7 вважають за потрібне провести консультації з вітчизняними та міжнародними учасниками процесу, перш ніж розглядати законопроект у Верховній Раді.

1/2 #G7 Ambassadors concerned about substance of draft #6220 & risk to fight against corruption