Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Посли G7 стурбовані законопроектом, який становить загрозу НАБУ

Понеділок, 15 травня 2017, 16:11

Посли країн Великої сімки стурбовані можливим схваленням законопроекту №6220, який, як заявляють у НАБУ, дозволить Генпрокуратурі та СБУ встановити контроль над бюро.

Про це у своєму Twitter написав посол Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа.

"Посли G7 стурбовані змістом проекту закону №6220, який становить ризик для боротьби з корупцією", - написав Ла Чечіліа.

Дипломат зазначив, що посли G7 вважають за потрібне провести консультації з вітчизняними та міжнародними учасниками процесу, перш ніж розглядати законопроект у Верховній Раді.

Нагадаємо, у НАБУ заявляють, що ухвалення законопроекту дозволить Генпрокуратурі та СБУ встановити контроль над бюро та може перекреслити найвагоміші здобутки правоохоронної системи України впродовж останніх років.

Стурбовані цим законопроектом і активісти. Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін вважає, що законопроект, який вносить зміни до КПК щодо внесення відомостей до ЄРДР та підстав закриття кримінального провадження, заборонить НАБУ розслідувати кримінальні справи, якщо розслідування за тими ж обставинами відкрили і закрили інші правоохоронні органи.

Європейська правда

Теми: НАБУЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
НАБУ
"Справа Золотого мандарину": Логвинському повідомили про підозру, але заочно
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Останні новини
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
Усі новини...
Реклама: