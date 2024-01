Послы G7 обеспокоены законопроектом, который представляет угрозу НАБУ

Послы стран Большой семерки обеспокоены возможным принятием законопроекта №6220, который, как заявляют в НАБУ, позволит Генпрокуратуре и СБУ установить контроль над бюро.

Об этом в своем Twitter написал посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия.

"Послы G7 обеспокоены содержанием проекта закона №6220, который представляет риск для борьбы с коррупцией", - написал Ла Чечилия.

Дипломат отметил, что послы G7 считают нужным провести консультации с отечественными и международными партнерами, прежде чем рассматривать законопроект в Верховной Раде.

