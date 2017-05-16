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СБУ: Бойовики силою змушують ув'язнених вступати до своїх лав

Вівторок, 16 травня 2017, 04:43

Колишній ув'язнений з ОРЛО повідомив співробітникам СБУ, що бойовики силою змушують тих, хто сидить у в'язниці, вступати до своїх лав і використовують їх як "гарматне м'ясо".

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Зокрема до СБУ звернувся колишній в’язень, який прибув на контрольовану Україною територію Луганщини після відбуття покарання в Алчевській виправній колонії № 13 – закладі для хворих на туберкульоз", - йдеться в повідомленні.

За його словами, засуджених там постійно били і відмовляли їм у лікуванні. Особливо жорстоко ставилися до тих, хто не хотів отримувати так званий "паспорт ЛНР".

"Зазвичай побиттям та залякуванням в’язнів займався засуджений на ім’я Ігор, наближений до адміністрації наглядач за "табором". Він щомісяця платив начальнику колонії 50 тисяч російських рублів за можливість добре харчуватись, користуватися телефоном і Wi-Fi", - наголошується в повідомленні.

В період активних бойових дій, зокрема під Дебальцевим, ув’язнених змушували писати заяви про вступ до лав бойовиків. За словами колишнього ув'язненого, за відмову - переводили в ізолятор і морили голодом. Тих, хто погоджувався, передавали так званим "ополченцям". Їхні документи знищувалися, а люди зникали і більше не поверталися. Засуджені вважають їх загиблими.

У заяві йдеться, що СБУ заочно повідомила про підозру щодо участі в діяльності терористичної організації дев'яти ватажкам так званого "управління виконання покарань МВС ЛНР".

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУЛНР
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