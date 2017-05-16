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Фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" Зейтуллаєв знову почав голодування

Вівторок, 16 травня 2017, 05:56

Фігурант севастопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Руслан Зейтуллаєв, який міститься в СІЗО Ростова-на-Дону, знову оголосив голодування.

Про це повідомив кримський адвокат Еміль Курбедінов на сторінці в Facebook.

За його словами, Зейтуллаєв "тримається відмінно, настрій і настрой рішучі. Здоров'я прийшло в норму".

Курбедінов також повідомив, що Зейтуллаєв з понеділка, 15 травня, почав безстрокове голодування, протестуючи таким чином проти вироку і триваючих репресій щодо кримських татар і громадських активістів.

Адвокат також повідомив, що українські консули до сих пір не змогли потрапити до Зейтуллаєва.

"Представники консульства України до сих пір не можуть до нього потрапити! Під різними надуманими приводами представникам консульства не дають можливості побачитися з Русланом! Руслан ініціює відмову від Російського громадянства!", - зазначив він.

26 квітня Північно-Кавказький окружний військовий суд Росії засудив фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Руслана Зейтуллаєва до 12 років позбавлення волі.

Раніше Зейтуллаєв також оголошував голодування. Воно тривало 21 день.

Теми: кримські татари
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