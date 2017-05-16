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Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Зейтуллаев снова начал голодовку

Вторник, 16 мая 2017, 05:56

Фигурант севастопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Руслан Зейтуллаев, который содержится в СИЗО Ростова-на-Дону, снова объявил голодовку.

Об этом сообщил крымский адвокат Эмиль Курбединов на странице в Facebook.

По его словам, Зейтуллаев "держится отлично, настроение и настрой решительные. Здоровье пришло в норму".

Курбединов также сообщил, что Зейтуллаев с понедельника, 15 мая, начал бессрочную голодовку, протестуя таким образом против приговора и продолжающихся репрессий в отношении крымских татар и гражданских активистов.

Адвокат также сообщил, что украинские консулы до сих пор не смогли попасть к Зейтуллаеву.

"Представители консульства Украины до сих пор не могут к нему попасть! Под различными надуманными предлогами представителям консульства не дают возможности увидеться с Русланом! Руслан инициирует отказ от Российского гражданства!", - отметил он.

26 апреля Северо-Кавказский окружной военный суд в России приговорил фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Руслана Зейтуллаева к 12 годам лишения свободы.

Ранее Зейтуллаев также объявлял голодовку. Она продлилась 21 день.

Темы: крымские татары
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