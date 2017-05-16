Невідомі відправили в реанімацію миколаївського депутата від "Самопомочі" – Березюк

Невідомі жорстоко побили депутата Миколаївської міськради від "Самопомочі" В'ячеслава Апанасенка.

Про це з трибуни Верховної Ради повідомив голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк.

"Вчора пізно ввечері був брутально і жорстоко побитий депутат Миколаївської міської ради від "Самопомочі" В'ячеслав Апанасенко. Сьогодні він в реанімації", - заявив депутат.

За його словами, перед цим Апанасенко протягом тижня отримував погрози.

Березюк закликав правоохоронні органи негайно розслідувати цей інцидент.

Згідно з інформацією на сайті міськради, Апанасенко народився в 1971 році, працює у ТОВ "Роппонгі", позапартійний.

В'ячеслав Апанасенко

Як повідомлялося із посиланням на голову Сумської ОДА Миколу Клочко, раніше в Сумах невідомі битами побили депутата міської ради В’ячеслава Калініченко, він у важкому стані був шпиталізований.

Євген Кізілов, УП