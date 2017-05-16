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Неизвестные жестоко избили николаевского депутата от "Самопомочи" – Березюк

Вторник, 16 мая 2017, 10:35

Неизвестные отправили в реанимацию депутата Николаевского горсовета от "Самопомочи" Вячеслава Апанасенко.

Об этом с трибуны Верховной Рады сообщил председатель фракции "Самопомич" Олег Березюк.

"Вчера поздно вечером был грубо и жестоко избит депутат Николаевского городского совета от "Самопомочи" Вячеслав Апанасенко. Сегодня он в реанимации", - заявил депутат.

По его словам, перед этим Апанасенко в течение недели получал угрозы.

Березюк призвал правоохранительные органы немедленно расследовать этот инцидент.

Согласно информации на сайте горсовета, Апанасенко родился в 1971 году, работает в ООО "Роппонги", беспартийный.

Вячеслав Апанасенко
Вячеслав Апанасенко

Как сообщалось со ссылкой на главу Сумской ОГА Николая Клочко, ранее в Сумах неизвестные битами избили депутата городского совета Вячеслава Калиниченко, он в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Евгений Кизилов, УП

Темы: СамопомичВерховная РадаНиколаевчрезвычайное происшествие
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