Путінський олігарх подав до суду на американське агентство

Наближений до президента РФ Володимира Путіна російський мільярдер Олег Дерипаска подав до суду Вашингтона на американське агентство Associated Press.



Про це повідомляє у вівторок російське агентство ТАСС.



За твердженням бізнесмена, видання оприлюднило "наклеп, що міститься в прямих або непрямих заявах".



"22 березня 2017 року AP опублікувало статтю Джеффа Хорвіца і Чада Дея, в якій висуваються неправдиві звинувачення на адресу пана Дерипаски в причетності до злочинних діянь та інших правопорушень", – наголошується в документі з суду.



"Стаття написана таким чином, що створюється неправильне уявлення про те, що комерційні угоди Дерипаски в період з 2005 по 2009 рік мали певне відношення до можливих злочинних діянь і порушень, пов'язаних з кампанією тодішнього кандидата в президенти Дональда Трампа і президентськими виборами 2016 року в США", - йдеться в заяві.



На думку олігарха, "у AP немає підстав повідомляти, що будь-який договір між Дерипаскою і Манафортом передбачав підрив демократичних рухів. Дерипаска не здійснював ніяких виплат Манафорту з метою підірвати демократичні рухи".



У позові росіянина йдеться, що його адвокати просили AP спростувати опубліковану інформацію, але агентство відмовилося.

Раніше The Associated Press написало статтю про те, що Манафорт таємно працював на Дерипаску, просуваючи інтереси Путіна. Його завданням було протидіяти антиросійської опозиції в пострадянських країнах.

Фактами оплати послуг Манафорта зайнялися агенти Мінфіну США, які розслідують фінансові злочини.

Раніше народний депутат України Сергій Лещенко у статті "Манафорт і Янукович відмивали гроші через Киргизстан" розповів, що Партія регіонів оплачувала послуги політтехнолога Пола Манафорта з використанням офшорних юрисдикцій і банків сумнівної репутації.

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