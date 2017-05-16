Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путинский олигарх подал в суд на американское агентство

Вторник, 16 мая 2017, 11:24

Приближенный к президенту РФ Владимиру Путину российский миллиардер Олег Дерипаска подал в суд Вашингтона на американское агентство Associated Press.

Об этом сообщает во вторник российское агентство ТАСС.

По утверждению бизнесмена, издание обнародовало "клевету, содержащуюся в прямых или косвенных заявлениях".

"22 марта 2017 года AP опубликовало статью Джеффа Хорвица и Чада Дея, в которой выдвигаются ложные обвинения в адрес господина Дерипаски в причастности к преступным деяниям и другим правонарушениям", – отмечается в документе из суда.

"Статья написана таким образом, что создается ложное представление о том, что коммерческие сделки Дерипаски в период с 2005 по 2009 год имели некоторое отношение к предполагаемым преступным деяниям и нарушениям, связанным с кампанией тогдашнего кандидата в президенты Дональда Трампа и президентскими выборами 2016 года в США", - говорится в заявлении.

По мнению олигарха, "у AP нет оснований сообщать, что любой договор между Дерипаской и Манафортом предусматривал подрыв демократических движений. Дерипаска не производил никаких выплат Манафорту с целью подорвать демократические движения".

В иске россиянина говорится, что его адвокаты просили AP опровергнуть опубликованную информацию, но агентство отказалось.

Ранее The Associated Press написала статью о том, что Манафорт тайно работал на Дерипаску, продвигая интересы Путина. Его задачей было противодействовать антироссийской оппозиции в постсоветских странах.

Фактами оплаты услуг Манафорта занялись агенты Минфина США, которые расследуют финансовые преступления.

Ранее народный депутат Украины Сергей Лещенко в статье "Манафорт и Янукович отмывали деньги через Кыргызстан" рассказал, что Партия регионов оплачивала услуги политтехнолога Пола Манафорта с использованием оффшорных юрисдикций и банков сомнительной репутации.

Весной 2016 года НАБУ получило в свое распоряжение "амбарную книгу" Партии регионов - неофициальный реестр расходов на политические цели с 2007 по 2012 год, в том числе подкуп депутатов, судей, членов Центральной избирательной комиссии и частных телеканалов.

Среди массива платежей сумма в размере 12,7 миллиона долларов обозначена как выплаты лично Полу Манафорту.

Темы: РосcияСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
Росcия
ФСБ заявила, что предотвратила убийство Симоньян и Собчак
Российские генералы, танки-камикадзе, кассетные боеприпасы – главное про войну за неделю
Крупная колонна вагнеровцев прибыла в Беларусь – "Гаюн"
Последние новости
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
07:36
Габек обвинил правую "АдГ" в намерениях сделать Германию "такой страной как Россия"
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
06:56
СМИ: В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
Все новости...
Реклама: