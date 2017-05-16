В одного з керівників "Демальянсу" обшук, вилучили техніку

В одного з керівників "Демальянсу" Максима Черкасенка проводять обшук, вилучають техніку та документи.

Обшук проводять слідчі Головного слідчого управління Національної поліції на підставі рішення Печерського райсуду Києва.

Як повідомляє Олексій Гриценко у Facebook, адвокатів не пускали – їм довелося перелазити через паркан.

Депутати Сергій Лещенко, Мустафа Найєм та Світлана Заліщук присутні у цьому приміщенні. Лещенко веде трансляцію з приміщення, в якому також перебувають поняті.

Обшук почався близько 7:30. Адвокати прибули до місяця подій близько 8:20.

Черкасенко сказав, що в ордері на арешт не зазначено номер квартири, а будинок триквартирний. "Слідчі почали ломитися до квартири моїх батьків, це стрес для них", – сказав він.

За словами Черкасенка, слідчі спершу не давали йому можливості знімати. У нього й дружини одразу забрали телефон, а потім ноутбуки, айпеди, всі носії інформації.

Він повідомив, що правоохоронці скопіювали всю внутрішньопартійну документацію, а також почитали внутрішню переписку членів "Демальянсу".

В ухвалі суду йдеться про те, що слідчим потрібно вилучити техніку у справі про втручання в роботу електронних торгів "Сетам".

Черкасенко припускає, що цю справу могли використати як привід для обшуку.

Люди, які назвалися понятими, кажуть, що їх запросили спостерігати за процесуальними діями на Петрівці.

Згодом у поліції запевнили, що робота "Демальянсу" слідчих не цікавить, тож інформацію про роботу партії не вилучали.

Суд дозволив кіберполіції провести обшук у Т. Стаханової, про Черкасенка у документі не йдеться.

Олена Рощенко, УП, уточнено