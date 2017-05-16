У поліції запевнили, що робота "Демальянсу" слідчих не цікавить

Під час обшуку у помешканні одного з керівників партії "Демальянс" Максима Черкасенка інформацію про роботу цієї партії не вилучали.

Про це повідомив "Українській правді" речник Національної поліції Ярослав Тракало.

"Робота "Демальянсу" слідчих не цікавить, тому така інформація (про неї) не вилучається", – заявив він.

Тракало з посиланням на дані Головного слідчого управління Нацполіції пояснив, що обшук проводився у справі про втручання в інформаційні системи Міністерства юстиції.

Він наголосив, що в дозволі Печерського райсуду Києва йшлося не про Максима Черкасенка. Згідно з документом, кіберполіції дозволили провести обшук у Т. Стаханової в селі Новосілки Київській області через несанкціоноване втручання в роботу ДП "Сетам".

"Невстановлені особи незаконно втрутилися в роботу інформаційних систем Міністерства юстиції. Шляхом незаконного доступу до програми, задіяної до торгів рухомим та нерухомим майном, система обирала заздалегідь визначеного переможця, навіть якщо його пропозиція була не найкращою", – сказав Тракало.

"Вилучаються документи та обладнання, на якому збереглася інформація про змову осіб, які організували втручання в інформаційні системи Мін'юсту", – додав він.

Провадження відкрито за ч. 2 ст 361 ККУ – несанкціоноване втручання в роботу.

Кількість обшуків у цій справі у поліції не називають, посилаючись на таємницю слідства.

Раніше повідомлялося, що близько 7:30 ранку у вівторок, 16 травня, почався обшук у помешканні, де живе один із керівників партії "Демальянс" Максим Черкасенко. У нього та його дружини вилучили всі гаджети, ноутбуки та носії інформації.

За словами Черкасенка, правоохоронці скопіювали і внутрішньопартійну документацію.

Депутат Сергій Лещенко відзначив, що при обшуку вилучили комп'ютери Черкасенка й дружини. "У них були встановлені месенджери. Для довідки: Черкасенко відповідає в партії за фандрайзинг", – додав він.

Олена Рощенко, УП