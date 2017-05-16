У одного из руководителей "Демальянса" обыск, изъяли технику

У одного из руководителей "Демальянса" Максима Черкасенко проводят обыск, изымают технику и документы.

Обыск проводят следователи Главного следователя управления Национальной полиции на основании решения Печерского райсуда Киева.

Как сообщает Алексей Гриценко в Facebook, адвокатов не пускали – им пришлось перелезать через забор.

Депутаты Сергей Лещенко, Мустафа Найем и Светлана Залищук присутствуют в этом помещении. Лещенко ведет трансляцию из помещения, в котором также находятся понятые.

Обыск начался около 7:30. Адвокаты прибыли на место событий около 8:20.

Черкасенко сказал, что в ордере на арест не указан номер квартиры, а дом трехквартирный. "Следователи начали ломиться в квартиру моих родителей, это стресс для них", – сказал он.

По словам Черкасенко, следователи сперва не давали ему возможности снимать. У него и жены сразу забрали телефон, а потом ноутбуки, айпеды, все носители информации.

Он сообщил, что правоохранители скопировали всю внутрипартийную документацию, а также почитали внутреннюю переписку членов "Демальянса".

В постановлении суда говорится о том, что следователям нужно изъять технику по делу о вмешательстве в работу электронных торгов "Сетам".

Черкасенко допускает, что это дело могли использовать как повод для обыска.

Люди, назвавшиеся понятыми, говорят, что их пригласили наблюдать за процессуальными действиями на Петровке.

Позже в полиции заверили, что работа "Демальянса" следователей не интересует, потому информацию о работе партии не изымали.

Суд разрешил киберполиции провести обыск у Т. Стахановой, о Черкасенко в документе речь не идет.

Алена Рощенко, УП