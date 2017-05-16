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Янукович мріє особисто допитати Порошенка

Вівторок, 16 травня 2017, 11:39

Колишній президент Віктор Янукович чекає на рішення ростовського суду щодо своєї участі в Оболонському районному суді в режимі відеоконференції.

Таку заяву Януковича розмістив на своїй сторінці у Facebook прес-секретар його сина Олександра - Юрій Кірасір.

"Зараз я очікую на виклик із ростовського суду щодо моєї участі в судовому процесі в режимі відеоконференції", - заявив Янукович.

Янукович також хоче "особисто" допитати нинішнє керівництво держави.

"Тепер, в рамках судового процесу в Оболонському суді, я зможу особисто допитати Порошенка, Турчинова, Яценюка, Луценка, Парубія та інших організаторів державного перевороту. Питання до них у мене вже готові", - зазначив він.

Як повідомлялося, раніше Оболонський районний суд дозволив Віктору Януковичу брати участь у засіданні суду шляхом відеоконференції та переніс засідання на 18 травня.

За словами Кравченка, оскільки Янукович не визнає своєї провини у справі про державну зраду, обвинувачення проситиме суд про вищу міру покарання за його злочин - довічне ув'язнення.

Теми: Янукович
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