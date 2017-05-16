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Янукович мечтает лично допросить Порошенко

Вторник, 16 мая 2017, 11:39

Бывший президент Виктор Янукович ждет решения ростовского суда относительно своего участия в Оболонском районном суде в режиме видеоконференции.

Такое заявление Януковича разместил на своей странице в Facebook пресс-секретарь его сына Александра - Юрий Кирасир.

"Сейчас я ожидаю вызов с ростовского суда для моего участия в судебном процессе в режиме видеоконференции", - заявил Янукович.

Янукович также хочет "лично" допросить нынешнее руководство государства.

"Теперь, в рамках судебного процесса в Оболонском суде, я смогу лично допросить Порошенко, Турчинова, Яценюка, Луценко, Парубия и других организаторов государственного переворота. Вопрос для них у меня уже готовы", - отметил он.

Как сообщалось, ранее районный суд разрешил Виктору Януковичу участвовать в заседании суда путем видеоконференции и перенес заседание на 18 мая.

По словам Кравченко, поскольку Янукович не признает своей вины по делу о государственной измене, обвинения просить суд о высшей мере наказания за его преступление - пожизненное заключение.

Украинская правда

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Темы: Янукович
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